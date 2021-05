Près de 95% de tous les emballages ménagers recyclés en 2020

(Belga) Les chiffres du recyclage des emballages ménagers - verre, pmc, papiers et cartons - sont en hausse pour la cinquième année consécutive en Belgique. Sur les plus de 805?.000 tonnes d'emballages mises sur le marché belge en 2020, 764.122 tonnes soit 94,9 % ont ainsi pu être recyclées, se réjouit mercredi Fost Plus, la structure en charge de la chaîne de recyclage des emballages ménagers en Belgique.

Dans le détail, en 2020, 32,2 kilos de verre, 16,9 kilos d'emballages en papiers et cartons et 15,8 kilos de PMC soit 64,9 kilos d'emballages ménagers au total par habitant ont ainsi pu être recyclés, souligne Fost Plus dans son rapport annuel. Cette augmentation est essentiellement due, selon Fost Plus, à l'introduction du "Nouveau Sac Bleu" dans lequel on peut mettre davantage d'emballages plastiques qu'auparavant. "Grâce au Nouveau Sac Bleu, nous récoltons 90.000 tonnes d'emballages plastiques supplémentaires qui jusqu'à très récemment se retrouvaient dans les déchets résiduels", poursuit Fost Plus. Le nouveau sac bleu a été introduit à la mi-2019 dans les premières communes belges. À la fin de l'année 2020, l'usage du nouveau sac bleu concernait 4,1 millions d'habitants, permettant ainsi la récolte de 8 kilos de PMC en plus par habitant, souligne Fost Plus qui ajoute que l'utilisation du "Nouveau Sac Bleu" sera étendu à l'ensemble du pays dans le courant de l'année 2021. Si la quasi-totalité des déchets d'emballages en verre, papier et carton sont recyclés, ce pourcentage n'est que de 51,1% pour les emballages en plastique. Mais avec cela, nous faisons déjà mieux que l'objectif européen de 2025 (50%), se réjouit Fost Plus. La Belgique veut atteindre 70% de recyclage des emballages en plastique d'ici 2030. Les déchets sont également de plus en plus recyclés sur le sol belge. Selon le rapport annuel, le recyclage s'effectue par ailleurs entièrement en Europe: 79% en Belgique et le reste en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Espagne, souligne Fost Plus. Le recyclage en Belgique concerne principalement les papiers et cartons, le verre et le métal. "Aujourd'hui, les emballages en plastique sont encore essentiellement recyclés en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en moindre mesure en Espagne. Quelque 9% des emballages en plastique sont recyclés en Belgique. Ce pourcentage atteindra plus de 50% d'ici 2023, avec l'ouverture des lignes de recyclage annoncées pour bouteilles PET et films PE." "La Belgique est dans le peloton de tête européen en matière de recyclage des emballages ménagers", conclut Patrick Laevers, Managing Director de Fost Plus. "Grâce à des systèmes uniformes et à un message de tri simple, aucun autre pays ne fait mieux que nous en matière de recyclage d'emballages." Enfin, le recyclage des déchets d'emballages ménagers représente un coût sociétal de 15 euros par habitant. (Belga)