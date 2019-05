Problème d'amiante sur le toit d'un complexe sportif à Maldegem, tout un quartier concerné

(Belga) Le quartier qui entoure le complexe sportif de Kleit (Maldegem, Flandre orientale) a été placé "en quarantaine" après la découverte de particules d'amiante présentes sur le site. Un entrepreneur qui effectuait des réparations sur le toit du gymnase n'aurait pas effectué le retrait des plaques d'amiante selon les normes, a indiqué l'administration communale.

Le toit du complexe est à présent recouvert d'une bâche pour éviter toute propagation supplémentaire. Les habitants de la zone ont été invités à fermer de manière préventive leurs fenêtres et leurs portes ainsi qu'à débrancher les systèmes de ventilation. Une entreprise spécialisée va venir nettoyer la zone, enlever les fibres d'amiante sur le toit de l'immeuble et dans les environs. Le complexe sportif De Berken et sa cafétéria, une école, la crèche Ukkie-Pukkie et les plaines de jeux ne seront plus accessibles jusqu'à nouvel ordre. Les autorités communales se réuniront vendredi matin pour discuter de la situation et décider des mesures à prendre. (Belga)