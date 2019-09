Prouesse scientifique: une équipe de chercheurs parvient à reproduire du corail en laboratoire

Une équipe de scientifiques aux Etats-Unis a réussi à faire se reproduire du corail en laboratoire pour la première fois pour ce type de corail.



L'expérience a été menée par des chercheurs de l'aquarium de Floride et a concerné l'espèce de corail menacée de la grande barrière de corail au large de la Floride.



"Cette percée incroyable est la première fois que nous avons fait pondre du corail atlantique en laboratoire et que nous avions depuis un an sous serres", a expliqué lundi à l'AFP Amber Whittle, responsable de la conservation à l'aquarium.



La procédure avait déjà été réussie pour du corail du Pacifique, au Horniman Museum de Londres, a-t-elle dit.



Le corail est un animal invertébré qui sécrète un squelette calcaire. Leur accumulation forme les récifs.



La reproduction a été permise en reproduisant l'environnement naturel des coraux: lever et coucher de Soleil, phases de la Lune, température et qualité de l'eau.



Les coraux de Floride sont menacés par le réchauffement climatique et une maladie apparue dans les eaux en 2014. L'espoir est que les techniques développées en aquarium puissent un jour repeupler les récifs.