Qualité de l'eau altérée dans certaines rues de Blegny

(Belga) La qualité de l'eau est perturbée dans certaines rues de la commune de Blegny, annonce samedi la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux (CILE).

Les habitants des rues Chemin de Favechamps, chemin de Hagge, espace Simone Veil, place de la Maison du Peuple, place PJ Comblain, place Sainte Gertrude, rues André Ruwet, Baziles, Chienrue, de Fafchamps, de l'Egalité, de l'Institut, de la Fontaine, de la Station, de la Waide, du Doyard, du Vicinal, entre deux Bois, entre deux Villes, Joséphine Oury, Julien Ghuysen, Nicolas Arnolis, Pétronille Habran, Rémy Labeye, Troisfontaine, Trou du Loup, Verte, Florent Deltez, Haute Sougne, des Roches et chemin de la Fabrique, ne doivent pas consommer l'eau du robinet sans avoir pris la précaution de la faire bouillir au moins 5 minutes pour les usages suivants : la boisson et la préparation d'aliments, l'hygiène dentaire ou les soins médicaux. Toutes les autres utilisations sont autorisées sans prendre cette précaution, ajoute la CILE qui précise qu'elle met tout en oeuvre pour rétablir la situation au plus vite. Un point d'eau est disponible rue Trois Fontaines, 11 à Blegny. (Belga)