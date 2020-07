Qualité des eaux de baignade: le Big Jump sera virtuel cette année

(Belga) Le Big Jump, cet événement qui vise à attirer l'attention sur la propreté de l'eau en Europe, se déroulera de façon virtuelle ce 12 juillet, a annoncé vendredi la fondation Good Planet Belgium, qui coordonne cette initiative.

Les manifestations de masse n'étant toujours pas autorisées, les organisateurs invitent les participants à sauter dans une petite ou grande étendue d'eau chez eux et à publier leur vidéo sur les réseaux sociaux avec le hashtag #Bigjump2020. Sautant à pieds joints dans une flaque, dans une baignoire, sous la douche, dans un étang ou armé d'un pistolet à eau, telles sont les situations que les citoyens sont invités à partager sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention sur l'importance de la propreté de l'eau. La fondation GoodPlanet Belgium rassemblera les vidéos en un grand Big Jump virtuel et le partagera ce dimanche sur sa page Facebook. Habituellement, des milliers d'Européens sautent dans les rivières, les lacs ou les étangs de baignade locaux pour attirer l'attention sur la propreté de l'eau. L'année dernière, plus de 1.500 Belges avaient participé à l'événement. (Belga)