Quand on l'énerve, le DRAGON D'AUSTRALIE fait toujours comme ça (vidéo)

On n'a pas résisté au plaisir de vous partager cette scène aperçue sur Twitter aujourd'hui. Les images remontent sans doute à longtemps mais qu'importe. On y voit un petit reptile se tenir sur ses deux pattes et avancer vers un homme. Impossible de savoir ce qui s'est passé avant mais il est probable que l'animal, un lézard à collerette aussi appelé dragon d'Australie, s'est senti en danger. Ce saurien vit en Australie, nous renseigne Wikipédia. "Lorsque l'animal se sent en danger, il ouvre sa gueule en grand et déploie sa collerette, formant une vaste tache menaçante jaune et rosée. Il semblerait que cette collerette, richement vascularisée, intervienne aussi dans la thermorégulation de l'animal", détaille l'encyclopédie en ligne. L'humain n'a rien à craindre de lui. Ce petit animal courageux se nourrit essentiellement d'insectes qu'il trouve dans les arbres où il passe tout son temps et où il est certainement retourné après son coup d'éclat. "S'il se rend compte qu'il ne peut impressionner son ennemi, il va changer de tactique et s'enfuir sur ses pattes arrière, collerette déployée jusqu'au premier arbre dans lequel il cherchera à disparaître", nous apprend encore Wikipédia.