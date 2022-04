Quatre astronautes sont arrivés à l'ISS

(Belga) Quatre nouveaux astronautes sont arrivés à la station spatiale internationale ISS dans la nuit de mercredi à jeudi. Trois Américains et une Italienne ont été envoyés dans l'espace par une fusée SpaceX seize heures plus tôt depuis la base spatiale de Cap Canaveral en Floride vers la station spatiale.

La navette Crew Dragon Freedom s'est arrimée à l'ISS jeudi à 01h 37 (heure belge), selon une communication de l'Agence spatiale européenne ESA. À bord de la navette spatiale se trouvaient l'astronaute italienne de l'ESA Samantha Cristoforetti et les astronautes américains de la NASA Kjell Lindgren, Bob Hines et Jessica Watkins. Le quatuor restera dans la station spatiale pendant environ six mois. C'est la quatrième fois que SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk, transporte des astronautes vers et depuis l'ISS pour le compte de l'agence spatiale américaine NASA. (Belga)