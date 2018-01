Quatre mandataires de la fédération colombophile suspendus pour fraude

(Belga) Quatre mandataires de la Royale Fédération Colombophile Belge (RFCB) ont été suspendus pour manipulation de membres et fraude, a confirmé jeudi son président Stefaan Van Bockstaele, au lendemain de l'assemblée générale. La fraude constatée a eu lieu en Flandre occidentale.

Début décembre 2017, une fraude a été constatée lors des élections provinciales au sein de la fédération colombophile de Flandre occidentale. La RFCB a découvert l'existence d'une manipulation de membres à grande échelle dans deux arrondissements de la province. Dans un des deux cas, 62% des noms figurant sur la liste des électeurs étaient faux. Des colombophiles décédés figuraient même sur les listes, tout comme les membres des familles de vrais affiliés. "Ces arrondissements étaient menacés de perdre des mandataires voire de fusionner à court terme. Ils ont donc falsifié des listes de membres", indique M. Van Bockstaele. De cette manière, la Flandre occidentale comptait finalement 3.006 électeurs et pouvait ainsi revendiquer un cinquième mandataire au niveau national. Avec six électeurs de moins, leur nombre serait resté bloqué à quatre. Trois membres ont été suspendus de la fédération pour six ans et un pour trois ans. Ils pourront toutefois continuer à pratiquer leur sport. Aucun dossier judiciaire n'a été ouvert. Seules des infractions importantes à la réglementation de la fédération ont été commises. "En tant que président, je suis évidemment déçu car cela donne une mauvaise image de notre sport, surtout à l'étranger", a conclu le président. (Belga)