Coronavirus en Belgique: 82 nouveaux décès en Belgique en 24h, pour un total de 513

(Belga) Le nouveau coronavirus a emporté 82 personnes au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de victimes de cette pneumonie virale en Belgique à 513, ont annoncé lundi le Centre de crise et le SPF Santé publique lors de leur point presse quotidien. 536 personnes supplémentaires ont été hospitalisées depuis dimanche pour un total de 4.524 patients, dont 927 bénéficient d'une prise en charge aux soins intensifs.

Actuellement, 1.063 personnes ont été diagnostiquées positives au Covid-19, parmi lesquelles 683 en Flandre, 164 en Wallonie et 198 à Bruxelles. Pour 18 nouveaux cas, l'origine de résidence n'est pas connue ou il s'agit de Belges vivant à l'étranger. Au total, 11.899 cas de contamination ont été recensés en Belgique depuis le début de la crise sanitaire. Cette donnée ne porte toutefois que sur les cas analysés en laboratoire, elle ne reflète dès lors pas le nombre exact de personnes infectées dans le pays. Au cours des dernières 24 heures, 536 patients atteints du Covid-19 ont été hospitalisés tandis que 168 personnes ont pu quitter l'hôpital. A ce jour, 4.524 lits d'hôpital dont 927 lits en unité de soins intensifs sont occupés par des patients testés positifs au Covid-19, soit 60 patients de plus au cours des dernières 24 heures. Par ailleurs, les plans de redistribution des patients ont été activés dans les provinces du Limbourg et du Hainaut, particulièrement touchées par l'épidémie de Covid-19. (Belga)