Quelque 170.000 masques disponibles pour la police, selon De Crem

Quelque 170.000 masques sont disponibles pour la police, a indiqué mercredi le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem, en commission de l'Intérieur de la Chambre.

Face à l'absence d'équipement de protection des policiers, les syndicats de police ont déposé la semaine passée un préavis de grève qu'ils ont suspendu à la suite d'une concertation avec le ministre. M. De Crem (CD&V) a obtenu du comité ministériel restreint de pouvoir commander via son département des masques, les policiers ne faisant pas partie des catégories prioritaires de la task force matériel médical présidée par le ministre Philippe De Backer (Open Vld). Une première commande a été passée. Une nouvelle est en cours. Tous les députés ont insisté sur la nécessité de protéger les policiers, en première ligne pour faire respecter les règles de confinement. "Sur le terrain, la situation est loin d'être idéale", a souligné Eric Thiébaut (PS). "Les policiers sont de plus en plus inquiets. Ils sont en première ligne quand ils font un contrôle par la proximité de la personne contrôlée, ce qui les rend vulnérables à l'infection par le coronavirus", a fait remarquer Philippe Pivin (MR).