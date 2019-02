Quelque 2.000 participants à la marche pour le climat d'Arlon

(Belga) Quelque 2.000 jeunes, selon un chiffre avancé par l'organisation, ont participé jeudi à une marche pour le climat dans les rues du centre d'Arlon. A l'instar de ce qui a été organisé dans d'autres villes belges, cette marche a été portée par quatre adolescents fréquentant l'Institut Notre-Dame d'Arlon (INDA). Des élèves d'autres écoles de la région ont rejoint cette première marche du genre en province de Luxembourg.

"J'ai eu l'idée de lancer cela il y a deux semaines en découvrant les images de la marche à Bruxelles, je me suis dit que nous pourrions aussi organiser quelques chose à Arlon afin d'interpeller les politiques et les industriels", indique Augustin Henrard, élève de 3e secondaire à l'INDA. Un appel a été lancé sur les réseaux sociaux. Finalement, il a mis cette marche sur pied avec trois autres adolescentes fréquentant la même école. La direction a marqué son accord pour autoriser la participation des élèves à la marche moyennant autorisation des parents. Le bourgmestre d'Arlon a également autorisé la marche. Le cortège s'est élancé sur le coup de 14h00 et était ouvert par les organisateurs portant un calicot sur lequel on pouvait lire "C'est du concret qui nous sauverait". D'autres pancartes étaient brandies par les jeunes participants avec des slogans comme "Quand c'est fondu, c'est foutu", "SOS Planète en détresse" ou "La fonte des glaces, oui mais donc mon Ice-Tea". La marche a reçu le soutien de parents et grands-parents. Des membres de la "Coalition Luxembourgeoise pour la Paix", regroupant des associations et mouvements d'éducation permanente, étaient aussi présents. (Belga)