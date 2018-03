Quelque 3.750 volontaires ont nettoyé les plages belges de 5,5 tonnes de déchets

(Belga) Quelque 3.750 volontaires ont nettoyé, ce dimanche, les plages belges de 5,5 tonnes de déchets dans le cadre de l'action Eneco Clean Beach Cup. L'an passé, 5,3 tonnes de déchets avaient été collectés.

Par kilomètre de plage, 3.000 déchets ont été retirés, principalement des déchets plastiques, dont des bouteilles et des sacs. Des cannettes, du matériel de pêche et des mégots de cigarettes polluent également le bord de mer. "Nous continuerons à nettoyer les plages tant que cela est nécessaire mais nous en avons marre et nous voudrions nous attaquer à la source du problème", a expliqué Sven Fransen, l'un des organisateurs de l'événement. Parmi les volontaires figurait notamment le secrétaire d'État en charge de la mer du Nord, Philippe de Backer (Open Vld). "Chaque année, j'entoure en rouge dans mon agenda la date de l'Eneco Clean Beach Cup. Chacun doit participer à la réduction des déchets plastiques et des actions de nettoyage comme celle-ci aident", a-t-il indiqué. Dix communes de la Côte et 16 clubs de surf participaient à la 9e édition de ce grand nettoyage printanier. (Belga)