Quelque 38.000 coquillages comptabilisés lors d'une journée de comptage à la Côte

Quelque 750 personnes, dont des familles, ont participé samedi à la cinquième édition de la grande journée de comptage des coquillages (Grote Schelpenteldag) organisée dans les dix communes de la Côte belge. Au total, quelque 38.000 coquillages ont été comptabilisés.

Les résultats définitifs seront communiqués mardi par l'institut flamand de la mer (VLIZ). L'année dernière, 30% des coquillages observés étaient des nonnes. Cette année, l'institut va pour la première fois comparer ses résultats avec leurs collègues néerlandais. En Belgique, on observe déjà certaines différences entre l'ouest et l'est, en raison entre autres de la proximité de l'Escaut.