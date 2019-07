Qui a posé le premier engin sur la lune? Pas spécialement ceux que vous imaginez...

Toute cette semaine, RTL info revient sur un évènement marquant de notre histoire. Le premier pas de l'homme sur la lune, c'était il y a presque 50 ans. Si les Américains ont été les premiers à marcher sur la lune, ce sont les Soviétiques qui ont gagné la première manche de la conquête spatiale en envoyant le premier homme dans l’espace : Youri Gagarine.

En quoi le vol de Youri Gagarine était une réussite? "Il a été un déclencheur aux Etats-Unis, c'est après ce vol que le programme Apollo a réellement démarré. Mais la course à la lune du côté soviétique a commencé bien avant le vol de Gagarine de 1961. Flashback: Spoutnik, en 1957, est le premier satellite de la terre. En 58, les Soviétiques lancent le programme Luna, qui vise à conquérir la lune. Le deuxième engin lancé, en 1959, s'est posé sur la lune, ou plutôt crashé sur la lune", a expliqué Christian Du Brulle, rédacteur en chef de DailyScience.be, dans le RTL info 13h. Ce sont donc bien les Russes qui ont touché la lune en premier, même si ça n'a pas servi à grand chose...

Quel était le rôle de l'Europe dans la conquête spatiale à cette époque? "Il était quasi nul. L'Agence Spatiale Européenne a vu le jour en 1973. Mais l'Europe a effectué des missions d'exploration de la lune par après".

Quelles sont les grandes nations spatiales aujourd'hui? Et où se situe notre pays? "Cela reste les Etats-Unis et la Russie. La Chine les talonne de très près, avec une sonde qui s'est posée en début d'année. D'autres nations tentent d'envoyer des engins vers la lune, mais ça n'est pas aussi simple que cela (Israël et l'Inde rencontrent des difficultés). Au niveau belge, on notera l'envoi dans l'espace d'une nouvelle expérience scientifique développée au centre d'étude nucléaire de Mol. Elle partira à bord d'une fusée Space X à destination de la Station Spatiale Internationale. Il s'agit de préparer l'agriculture lunaire".