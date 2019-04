Quinze projets d'étudiants primés à l'occasion du Zero Waste Student Challenge

(Belga) Les quinze lauréats de la première édition du Zero Waste Student Challenge, lancé par la Fondation pour les générations futures, ont été annoncés jeudi soir à la Tricoterie, à Bruxelles. Gourdes, boîtes à tartines, "récupérathèques", économie circulaire, syllabi de seconde main... les projets d'étudiants du supérieur sélectionnés ont tous le même objectif: réduire l'utilisation d'objets à usage unique. Un coup de pouce entre 500 et 5.000 euros est attribué aux vainqueurs.

"Chaque jour, nous sommes confrontés à de nombreux objets qui ne sont utilisés qu'une seule fois. Une partie de ces objets est triée et recyclée, mais une bonne partie se retrouve dans des décharges, ou, pire encore, dans l'océan ou ailleurs dans la nature", constate la Fondation pour les générations futures, à l'origine de l'initiative. Parmi les projets primés figurent "La Boîte à Gants", de l'Ecole de Recherche Graphique (ERG) à Ixelles, un magasin collaboratif de matériaux de réemploi au sein de l'école de création et fonctionnant avec sa propre monnaie, "Briocoli" (UNamur) qui propose aux étudiants du campus des produits durables, réutilisables et recyclables, "Fais pas de bourde, prends ta gourde! " (ULiège) qui vend des gourdes, "Green On" (UNamur) ou le mois du zéro déchets ou encore "Tiffin", des lunchboxs pour éviter les barquettes en plastique jetables, développées par l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels (ENSAV) La Cambre Bruxelles et "Turtlee Green", un site d'e-commerce de l'UAnvers proposant des alternatives réutilisables. "Penser l'économie sur un autre modèle: économie circulaire, économie de la fonctionnalité, économie régénératrice ou autre, pour challenger le modèle dominant actuel, est urgent et nécessaire pour transmettre un monde habitable aux générations futures", estime Benoît Derenne, directeur de la fondation. (Belga)