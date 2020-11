Rassemblement contre la fermeture des urgences de l'Hôtel-Dieu

Plusieurs dizaines de manifestants, soutenus par des élus de gauche, se sont réunis vendredi devant l'Hôtel-Dieu pour protester contre la décision de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) de mettre à "l'arrêt temporaire" les urgences de cet établissement, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Messieurs les gestionnaires, c'est un crime que de fermer les urgences, quelles qu'elles soient", "l'argent de l'hôpital, il est dans les paradis fiscaux", pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants rassemblés sur le parvis Notre-Dame, au pied de l'Hôtel-Dieu.

Le rassemblement, qui s'est déroulé à l'initiative de la CGT, avait pour objet de dénoncer la décision de l'AP-HP de fermer temporairement, depuis mardi, les urgences de l'Hôtel-Dieu pour redéployer le personnel médical dans d'autres structures hospitalières, dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

"On a besoin de lits, il faut arrêter le massacre, on est là pour montrer que cet hôpital au coeur de Paris est opérationnel!", a lancé au mégaphone Laurence Cohen, sénatrice communiste du Val-de-Marne. D'autres élus avaient fait le déplacement, parmi lesquels le sénateur de Paris Pierre Laurent (PCF), la députée Danièle Obono et la conseillère de Paris Danielle Simonnet (LFI).

Cette dernière a dénoncé une "décision aberrante" de l'AP-HP en pleine crise sanitaire et hospitalière, assurant que l'hôpital n'était "pas vétuste et que le personnel, compétent, pouvait accueillir certains cas de Covid-19".

Les forces de l'ordre ont procédé à 21 verbalisations, à hauteur de 135 euros, pour "rassemblement illégal en raison du contexte sanitaire", a indiqué la préfecture de police, contactée par l'AFP.

"Une intimidation scandaleuse", a accusé Pierre Laurent, qui a regretté un "manque de tolérance" et indiqué qu'il adresserait un courrier au préfet de police pour solliciter l'annulation des amendes.