Rassemblement d'Extinction Rebellion à Paris, une semaine après une évacuation musclée

Une trentaine de militants de l'organisation écologiste Extinction Rebellion se sont rassemblés vendredi après-midi devant le ministère de la Transition écologique "afin de porter le message" qui n'avait pas "pu l'être" le 28 juin, en raison d'une évacuation policière à renfort de gaz lacrymogène sur un pont de Paris.

"Le temps n'est plus à l'action mais à la rébellion", ont scandé les manifestants lisant leur manifeste dans le calme, face à une dizaine de fourgons de CRS stationnés sur le trottoir opposé, a constaté une journaliste de l'AFP.

"L'usage inapproprié et disproportionné de la force ne nous empêchera pas de continuer à alerter les pouvoirs et la population, d'appeler à un changement de cap radical et de l'incarner", explique l'organisation dans un communiqué.

Alors qu'ils occupaient le pont de Sully, des membres de Extinction Rebellion (XR) avaient été délogés par les forces de l'ordre avec notamment l'utilisation à bout portant de gaz lacrymogène. Les images, abondamment partagées et critiquées sur les réseaux sociaux, ont conduit lundi le parquet de Paris à ouvrir une enquête préliminaire pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique". Les investigations ont été confiées à l'inspection générale de la police nationale (IGPN).

"La plupart des médias se sont concentrés sur la violence de l'évacuation. Nous souhaiterions qu'ils mettent autant d'empressement et d'énergie à communiquer sur la violence des catastrophes bioclimatiques en cours et leurs conséquences sur l'ensemble du vivant, humains compris", poursuivent les militants exprimant "une solidarité totale avec toutes les victimes de la répression policière normalisée, tant dans le cadre des mouvements de contestation que dans les banlieues".

"Ce vendredi marquera donc le point de départ d'une campagne d'actions appelant à la responsabilité des médias. Il est de votre devoir d'informer la population sur les problématiques et enjeux menaçant l'ensemble de la vie sur Terre, de dire la vérité sur l'état de destruction de nos écosystèmes et la gravité de ses conséquences".

Extinction Rebellion mise sur une escalade de la désobéissance civile en organisant des actions radicales, mais non-violentes.

Des centaines de militants ont été interpellés ces derniers mois à Londres, mais jusqu'ici la branche française avait peu fait parler d'elle. Dans la capitale britannique, des militants se sont rassemblés devant l'ambassade de France ce vendredi en signe de solidarité avec la branche française.