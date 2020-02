Rééduquer les chiens agressifs par la salive? La méthode questionne

Rééduquer les chiens agressifs avec une technique "empirique" consistant à leur cracher à la gueule ou en leur appliquant de la salive avec la main? Promue par un dresseur, cette méthode est de plus en plus populaire sur internet mais dérange les professionnels animaliers.

Dans ses vidéos cumulant 10 millions de vues sur YouTube, Eric Tramson revendique une méthode basée sur la "communication salivaire" respectant "de manière rigoureuse le bien-être et la santé du chien". Il la décrit dans un livre paru récemment aux éditions Sydney Laurent.

Selon cet éducateur canin, créer un contact olfactif avec l'animal, comme le fait la chienne avec son chiot, est "une solution non violente aux problèmes de comportement des chiens mordeurs ou agressifs" et permet d"'éviter l'euthanasie et la castration".

Mais cette méthode à l'audience grandissante laisse sceptique Jacques Guérin, président du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires.

Elle "met en avant une certaine forme de maltraitance des animaux, ce qui n'est pas le but d'un éducateur canin, ni d'un vétérinaire, qui traite les problèmes comportementaux d'un chien", indique-t-il à l'AFP, pointant aussi "des problèmes sanitaires, liés à l'hygiène et à la transmission de maladies".

"Pas surpris" par ces remarques, Eric Tramson répond à l'AFP que la salive des chiens n'est pas plus toxique que celles des humains et préconise aux personnes à la santé fragile d'être "prudentes" dans tous leurs contacts en général, "c'est une question de bon sens".

- "Pas de données scientifiques" -

Reste toutefois un réel déficit de données scientifiques.

Toute méthode doit "être validée et démontrée de manière scientifique, selon un protocole expérimental", rappelle la vétérinaire Christine Debove qui n'"a pas connaissance d'une étude sur le sujet".

Cette méthode "curieuse" peut, selon elle, masquer "un danger toujours existant": "Le chien peut ne plus être agressif avec une personne qui a une certaine autorité mais qu'en sera-t-il lorsque le chien sera dans son milieu face à des gens qui n'auront pas le même comportement que l'éducateur?"

"J'enseigne à mes élèves que le chien communique avec l'homme avec des signaux visuels et auditifs et en aucun cas avec la salive!", abonde Caroline Gilbert, professeur en éthologie fondamentale et appliquée à l'Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort.

Pour Muriel Marion, comportementaliste animalier, c'est même "délirant". Outre l'absence d'études, elle réfute la possibilité de traiter un animal sur "un comportement en particulier", comme l'agressivité, une méthode devant porter selon elle sur "l'ensemble du comportement du chien pour avoir des réponses individualisées".

Sa consœur, Claire Bentolila se veut plus nuancée. "Je ne pense pas que de cracher sur un chien lui fasse du mal, et si ça marche pourquoi pas ?", lance-t-elle, pas "certaine toutefois que ce soit très efficace".

Face aux critiques nombreuses, Eric Tramson défend sa "démarche empirique".

"Je n’ai jamais prétendu être un scientifique. J’ai découvert l’impact de la salive sur le comportement des chiens par hasard, puis j’ai répété cette expérience (...), et mon intuition a été confirmée par l'expérience et les résultats", affirme le dresseur canin qui "aimerait beaucoup que (ses) constatations fassent un jour l’objet d’une étude sérieuse".