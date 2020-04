Report des JO: la période de qualification suspendue jusqu'en décembre pour l'athlétisme

La Fédération internationale d'athlétisme a indiqué mardi que les performances réalisées jusqu'au 30 novembre ne compteront pas pour se qualifier pour les Jeux de Tokyo, reportés à l'été 2021.

"La période de qualification est suspendue du 6 avril au 30 novembre inclus", écrit World athletics (ex-IAAF) dans un communiqué, une semaine après l'annonce des nouvelles dates des JO à l'été 2021, reportés d'un an (23 juillet - 8 août) en raison de la pandémie de coronavirus.

Les athlètes peuvent se qualifier pour les Jeux soit en réalisant les minima soit en étant repêchés grâce au classement mondial, lui aussi gelé jusqu'au 30 novembre.

World athletics précise que les athlètes qui ont déjà réalisé les minima en garderont le bénéfice.

La période de qualification s'était ouverte entre janvier et mai 2019 selon les disciplines, et sera repoussée au 31 mai (marathon et 50 km marche) ou au 29 juin 2021 pour les autres épreuves.

La pandémie de coronavirus a bouleversé le calendrier du sport olympique N.1, qui a déjà repoussé d'un an ses Mondiaux en salle de Nankin (en Chine, de mars 2020 à mars 2021) et ses Mondiaux en plein air de Eugene (aux Etats-Unis, de l'été 2021 à l'été 2022).

Le début de saison est prévu pour l'instant en juin après le report des compétitions majeures d'avril et mai. Mais toute compétition qui se tiendrait avant décembre, comme l'Euro de Paris maintenu pour l'instant du 25 au 30 août, devient donc caduque pour la chasse aux tickets olympiques.

Six athlètes français, dont le marathonien Morhad Amdouni et le marcheur Yohann Diniz, avaient vu leur sélection validée par le Comité olympique avant le report des Jeux. Seize autres, dont Renaud Lavillenie, Pascal Martinot-Lagarde et Mélina Robert-Michon, ont déjà réussi les minima internationaux.