Avec le retour des beaux jours, attention aux tiques: voici les bons réflexes à adopter

Le retour du soleil est proche et avec lui, les activités en extérieur tels que le jardinage, les promenades en forêt ou encore les pique-niques. La période est donc particulièrement propice aux morsures de tiques, parfois dangereuses pour la santé.

Les beaux jours reviennent, propices aux balades dans la nature et aux activités dans les jardins, mais c'est aussi la saison des tiques. "Attention aux tiques", avertit la ville de Fleurus sur sa page Facebook. En effet, le mois de mai marque le début du pic d'activité des tiques dont les piqûres peuvent transmettre des maladies.

Ces petits acariens peuvent transmettre plusieurs agents infectieux, notamment celle responsable de la maladie de Lyme, pouvant entraîner des troubles neurologiques et des atteintes articulaires. Il est conseillé de se montrer prudent lors d'activités en plein air et plus particulièrement dans les endroits ombragés envahis par les broussailles, les fougères et les herbes hautes.

Il existe près de 900 espèces de tiques dans le monde, mais quelques-unes seulement transmettent des maladies. La plus connue est la borreliose de Lyme, qui peut entraîner notamment fatigue, douleurs articulaires et problèmes cardiovasculaires ou neurologiques. La maladie tire son nom d'un petite ville du Connecticut, Lyme (nord-est des Etats-Unis), où elle a été identifiée pour la première fois en 1975 sur des enfants souffrant d'arthrite.

Comment se protéger ?

La meilleure manière de ne pas se faire piquer, c’est de s’en éloigner. Si vous visitez des endroits à risque comme les bois ou les champs ou encore les espaces végétalisés en ville, il est conseillé de porter des vêtements couvrants les bras et les jambes, ainsi que des chaussures fermées, en mettant le pantalon dans les chaussettes. Il est vrai qu’en cette période estivale, cette recommandation et difficilement applicable. Dans ce cas, utilisez un répulsif sur la peau exposée, en évitant le visage et les mains. Il est également possible d’imprégner vos vêtements avec des produits spécialement destinés à cet usage, telle que la perméthrine.

Les tiques peuvent s’accrocher aux animaux domestiques, il est recommandé de bien les surveiller et de les traiter préventivement avec des antiparasitaires pour éviter tout risque.

Que faire en cas de piqûre ?

La morsure d'une tique est totalement indolore. Elle passe donc parfaitement inaperçue si elle ne s'accompagne pas d'un érythème migrant, cette grande tâche rouge caractéristique de la maladie. La plupart des morsures se trouvent dans les zones chaudes et humides ; plis des membres, nombril, oreille et cuir chevelu, elles sont difficiles à détecter.

L'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) conseille d'inspecter méticuleusement tout le corps de haut en bas et particulièrement au niveau du cou et derrière les oreilles. En cas de morsure, il faut alors réagir. La tique doit être retirée le plus rapidement possible avec un crochet tire-tique ou une pince à épiler. Il est important de bien désinfecter la morsure et surveiller la zone de piqûre pendant un mois. Si une lésion cutanée rouge s’élargit progressivement ou si un autre signe clinique se manifeste, vous devrez consulter un médecin.

L'Agence pour une Vie de Qualité se veut toutefois rassurante et souligne que seul un nombre limité de morsures est infectant. "De plus, une tique infectée ne transmet pas nécessairement de maladie. La maladie de Lyme, pouvant être transmise via les morsures de tiques, peut être traitée de manière efficace avec des antibiotiques."