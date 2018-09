Richie Porte déclare forfait pour les championnats du monde de cyclisme sur route

(Belga) L'Australien Richie Porte (BMC) ne sera pas au départ des championnats du monde de cyclisme sur route dimanche prochain à Innsbrück, en Autriche, a annoncé samedi la fédération australienne de cyclisme. Tombé au Tour de France lors de l'étape des pavés, Porte a contracté une infection respiratoire à la fin du Tour d'Espagne. Celle-ci a nécessité un traitement aux antibiotiques, et Porte a dû arrêter de s'entraîner, selon le médecin de l'équipe BMC.

"Il va encore avoir besoin de quelques jours sans vélo pour entièrement recouvrer ses moyens. Cela n'aurait pas de sens qu'il participe aux Mondiaux. Il reprendra l'entraînement la semaine prochaine, et pourra à nouveau courir d'ici la fin de la saison", promet le Dr Max Testa. "Je suis vraiment très déçu de rater l'épreuve en ligne. C'était l'un de mes grands objectifs de la fin de saison et je m'entraînais pour cela", a de son côté déploré le leader empêché de l'équipe d' Australie. "La maladie a cependant compliqué ma préparation, et je ne suis par conséquent pas prêt pour une épreuve aussi exigeante avec plus de 4600 mètres de dénivelé. Il valait donc mieux que je cède la place à un autre, et c'est d'ailleurs aussi l'avis de la fédération (qui n'a pas encore désigné le remplaçant en question, mais cela pourrait bien être Michael Matthews, ndlr)." Les sélectionnés valides sont Simon Clarke, Jack Haig, Chris Hamilton, Damien Howson, Robert Power et Rory Sutherland.