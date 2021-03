River Cleanup appelle à prendre 10 minutes pour ramasser des déchets dans son quartier

(Belga) L'organisation River Cleanup, qui vise à conscientiser le public de la problématique des déchets sauvages, lancera lundi 22 mars, Journée mondiale de l'Eau, la campagne #rivercleanupchallenge, à travers laquelle elle invite tout un chacun à prendre 10 minutes pour ramasser des déchets dans son quartier.

Cette campagne se terminera un mois plus tard, le 22 avril, lors de la Journée mondiale de la Terre. "Le but est tout simplement de retrousser vos manches et de vous rendre dans un parc, près d'une rivière ou dans votre rue et de ramasser des déchets pendant 10 minutes. Faites-le lors d'une promenade, en guise d'activité avec les enfants, ou pendant votre jogging", explique River Cleanup. À travers cette campagne, l'organisation veut montrer qu'un petit geste peut avoir un grand impact sur l'environnement. (Belga)