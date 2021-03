River Cleanup appelle chacun à ramasser des déchets durant 10 minutes

(Belga) L'organisation environnementale belge River Cleanup veut sensibiliser les gens à la quantité de déchets retrouvés dans nos mers. Elle lance lundi/aujourd'hui le #rivercleanupchallenge, une action lors de laquelle les gens sont invités à ramasser des déchets dans leur voisinage durant 10 minutes. "C'est un petit geste qui a un grand impact sur l'environnement", estime l'organisation.

Chaque année, environ 8 milliards de kilos de déchets se retrouvent dans les mers et océans. 80% de ces déchets sont convoyés par les rivières et fleuves. La crise du coronavirus a même poussé la pollution de plastique à un niveau jamais enregistré. A la pollution classique, on retrouve désormais le plastique des masques, des gants, des bouteilles qui se retrouvent dans la nature. River Cleanup lance aujourd'hui une nouvelle campagne à l'occasion de la journée mondiale de l'Eau, qui se terminera le 22 avril lors de la journée de la Terre. La mission est simple: ramasser des déchets durant dix minutes dans son voisinage, dans la rue, une rivière ou encore un parc et poster des photos avec le mot-clé #rivercleanupchallenge. Les participants sont invités à envoyer le défi à au moins trois personnes. L'objectif est de séduire au moins 1.000 personnes soit 10.000 minutes de ramassage. (Belga)