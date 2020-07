Vinciane Debaille est directrice du service de géochimie de l'ULB. Elle fait partie de l'équipe scientifique qui devra "guider le rover" qui a décollé vers Mars ce jeudi. Elle était l'invitée du 13H de RTL INFO.

Son travail sera de "décider de là où il va aller, de ce qu'on échantillonne, de ce qu'on mesure, et très important ici : de ce qu'on va ramener sur Terre", explique-t-elle. C'est un des deux grands axes de la mission Perseverance avec la recherche de vie passée.

"Comment la planète a évolué? Comment se forme une planète? La Terre est une planète géologiquement active. On a des volcans, on a la tectonique des plaques. Et donc toutes les preuves de la formation de la Terre ont aujourd'hui disparu. Mais sur Mars elles sont toujours là. Donc en étudiant Mars, on va étudier la formation des planètes et donc la formation de la Terre." Pour ce faire, "Perseverance va garder des tubes des échantillons et une deuxième mission décollera pour aller chercher ces tubes, donc là on aura un rover qui aura la capacité de décoller de Mars. Et on aura un troisième engin qui va englober cette capsule pour ramener tout de manière stérile sur Terre. Donc en fait rien qui a touché la surface de Mars ne touchera la Terre en dehors d'un laboratoire stérilisé".

L'autre axe sera donc de tenter de répondre à la question "y a-t-il eu de la vie sur Mars? Il y en a peut-être aujourd'hui mais ça c'est vraiment moins sur. Mais dans le passé c'est tout à fait possible. On sait qu'il y a eu de l'eau liquide à la surface de Mars". Comment trouver ces preuves de vie ? "Le plus facile serait de trouver un fossile. On parle de bactérie, de quelque chose qui est plus petit qu'un cheveu donc on cherche des fossiles de bactéries. Et puis comme c'est très difficile, l'idéal c'est de trouver des traces chimiques. La vie laisse des traces chimiques particulières et donc c'est ce qu'on essaie de chercher en faisant des mesures très précises."