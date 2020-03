Rudy Gobert, de "joueur All-Star" à "Patient 0" du coronavirus en NBA

En un mois, le rêve américain de Rudy Gobert s'est assombri: enfin sélectionné en février au All-Star Game, il est devenu mercredi le premier joueur NBA à contracter le coronavirus, récoltant depuis des critiques acides pour sa blague sur le sujet 48h plus tôt.

Lundi en fin de conférence de presse, Rudy Gobert, d'humeur badine, avait répondu à une question sur l'épidémie de nouveau coronavirus, puis s'était levé et avait touché de ses mains les micros et enregistreurs posés sur la table, avant de quitter la salle.

Il ne se doutait certainement pas que deux jours plus tard, l'enregistrement vidéo de cette séquence ferait le tour du monde et génèrerait les commentaires les plus acides à son endroit sur les réseaux sociaux.

Car mercredi soir, l'annonce de son test positif au "Covid-19" a fait du numéro 27 sous le maillot du Jazz le "Patient 0" de la NBA, à savoir le premier joueur de la Ligue à avoir contracté la maladie. Avec pour conséquence, la suspension sine die de la saison en court, annoncée par la Ligue.

Une décision prise par le commissaire Adam Silver qui a provoqué une onde de choc dans le microcosme de la NBA, même si joueurs, entraîneurs et dirigeants ont tous convenu qu'elle apparaissait sage.

Au lendemain de cette journée folle, ni la NBA, ni Utah n'ont confirmé que le Français avait été testé positif au coronavirus. Mais le doute ne subsiste guère depuis que les médias américains ont identifié le Français, citant des sources de la Ligue.

- "Prières" -

"Je viens de parler au téléphone avec Rudy. Il va bien. Que personne ne panique": avec ce tweet, son coéquipier en équipe de France, Evan Fournier, a corroboré l'information. Tout comme Jamal Murray, arrière de Denver, qui a envoyé ses "prières" en espérant que "le grand bonhomme aille bien", sur ce même réseau social.

Joueur NBA depuis sept saisons, Gobert est devenu un des éléments majeurs de Utah, a été élu deux années de suite meilleur défenseur de la Ligue et a connu la consécration individuelle d'être sélectionné au dernier All-Star Game. Un de ses rêves, qui lui avait échappé l'an passé, lui faisant même couler des larmes de frustration dans une autre scène restée surréaliste.

Un mois après avoir ainsi gagné la grande considération de ses pairs et avoir même surpris son monde en inscrivant 21 points dans le match des étoiles à Chicago, face à LeBron James et cie, les regards et les mots ne sont plus les mêmes.

Non seulement, il est celui qui a précipité la suspension de la saison NBA - ce que la Ligue aurait de toute façon pu décider à terme -, mais il lui est en plus reproché son manque de précaution face au coronavirus, voire même sa légèreté coupable.

- "Négligence déplorée" -

Jeudi, alors que la chaîne ESPN a annoncé que l'arrière Donovan Mitchell est le deuxième joueur de l'équipe à avoir été testé positif, un de ses journalistes Adrian Wojnarowski a écrit que certains des coéquipiers de Gobert "ont déploré en privé sa négligence vis à vis d'eux dans le vestiaire, en les touchant ainsi que leurs affaires".

Une affirmation qui a aussitôt suscité la réaction indignée d'Evan Fournier sur Twitter: "Vous le blâmez vraiment tous".

De son côté, Donovan Mitchell, tout en confirmant sur Instagram avoir contracté le coronavirus, a écrit: "Nous en apprenons tous davantage sur la gravité de cette situation et, espérons-le, les gens pourront continuer à se renseigner et se rendre compte qu'ils doivent se comporter de manière responsable à la fois pour leur propre santé et pour le bien-être de leur entourage".

Une remarque qui peut être perçue comme étant destinée à Rudy Gobert, qui doit avoir un sacré mal de tête et le ventre quelque peu noué, en plus de la fièvre, des courbatures et de la toux qui comptent parmi les symptômes du Covid-19.

Reste désormais à savoir, au delà de la question liée à sa santé physique, quelles peuvent être les conséquences de cette période ô combien tourmentée traversée par le joueur de 27 ans, qui il y a quelques jours encore espérait bien briller en play-offs avec Utah, 4e de la conférence Ouest avant que la saison ne soit suspendue.