Sécheresse - L'interdiction de pêche dans certains cours d'eaux wallons prolongée jusqu'au 4 septembre

(Belga) L'interdiction de pêcher en vigueur depuis fin juillet, en raison des conditions météorologiques extrêmes, est prolongée jusqu'au 4 septembre et étendue à de nouveaux cours d'eau en Wallonie, annonce jeudi le ministre wallon de la pêche Willy Borsus. Cette décision entrera en vigueur ce samedi.

L'interdiction de la pêche est désormais étendue aux zones d'eaux mixtes et d'eaux vives dans les sous-bassins de l'Amblève, de la Haine, de la Lesse, de la Moselle, de l'Ourthe et de la Vesdre, ainsi que dans la zone d'eaux vives dans le sous-bassin de la Sambre. Elle concerne également tous les cours d'eau des zones d'eaux mixtes et vives dans le sous-bassin Meuse Amont, dans le sous-bassin Meuse aval, les eaux vives du sous-bassin de l'Oise et les zones d'eaux mixtes et d'eaux vives dans le sous-bassin de la Semois-Chiers, à l'exception du Ton et de la Chevratte. L'absence de précipitations et les fortes chaleurs ont entrainé une baisse importante du niveau des eaux et une hausse de leur température dans certains cours d'eau de Wallonie. Ces conditions engendrent une situation de stress pour les poissons et favorisent leur rassemblement dans des poches d'eau plus profondes. (Belga)