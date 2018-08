Séchersse - Le seuil d'information pour l'ozone encore dépassé dans huit stations de Wallonie

(Belga) Les concentrations d'ozone ont encore été élevées jeudi, selon les données de la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine). A 20h00, le seuil européen d'information de 180 µg/m³ était encore dépassé dans huit stations de mesure de Wallonie. La situation va encore se dégrader vendredi.

Le niveau le plus élevé à 20h00 a été relevé à Lodelinsart (211 µg/m³). Sept autres stations enregistraient également un dépassement du seuil d'information: Corroy-Le-Grand (200), Eupen (198) Dourbes (196), Liège (196), Herstal (195), Sainte-Ode (183) et Sinsin (181). Quatre stations de Flandre connaissaient également un dépassement, mais aucune à Bruxelles. Le phénomène est lié aux conditions météorologiques faites de temps ensoleillé et très chaud et d'un vent modéré. Vendredi, les concentrations d'ozone pourraient encore augmenter avec un risque de dépassement du seuil d'information sur la majeure partie du pays à l'exception de littoral. Selon les concentrations d'ozone, la durée de l'exposition, la sensibilité des personnes exposées et leurs activités, des symptômes peuvent apparaître tels que des difficultés respiratoires, une éventuelle irritation des yeux et des voies respiratoires supérieures, une toux chez les personnes sensibles ou encore une augmentation de la fréquence et de la gravité des symptômes des personnes asthmatiques, rappelle Celine. Il est conseillé aux personnes sensibles (enfants, personnes âgées...) d'éviter les efforts physiques inhabituels et tout exercice en plein air entre 12h00 et 22h00. Il est aussi recommandé à chacun de s'abstenir de tout effort physique soutenu, comme faire un jogging. (Belga)