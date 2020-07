Séisme de magnitude 6,9 en Papouasie-Nouvelle-Guinée, risque de tsunami

(Belga) Une puissante secousse sismique d'une magnitude de 6,9 a été enregistrée vendredi dans l'Est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, entraînant l'émission par les autorités locales d'un avis d'alerte au risque de tsunami.

L'observatoire américain USGS a précisé que le séisme s'était produit à 12h50 (04h50 heure belge) à une profondeur de 85 kilomètres, à plusieurs centaines de kilomètres au nord-est de la capitale Port Moresby. Le Centre d'alerte au tsunami du Pacifique a mis en garde les populations vivant dans les régions côtières dans un rayon de 300 kilomètres autour de l'épicentre, faisant état d'un risque de vagues "dangereuses". On ne disposait dans l'immédiat d'aucune information sur d'éventuels dégâts engendrés par ce tremblement de terre. En raison de la précarité des moyens de communication en Papouasie-Nouvelle-Guinée, de la difficulté du terrain et du manque de routes, il faut parfois des jours pour prendre conscience de l'étendue de l'impact des catastrophes naturelles dans l'archipel. La Papouasie se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, théâtre d'une intense activité volcanique et sismique. En février 2018, un séisme de magnitude 7,5 dans le centre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée avait fait au moins 125 morts et détruit des centaines de bâtiments.