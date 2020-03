Coronavirus - Le président Macron annonce de nouvelles mesures drastiques en France: "Nous sommes en guerre"

Emmanuel Macron s'est exprimé lors d'une allocution officielle ce lundi soir à 20H en France. Le président français a d'abord déploré les comportements de certains citoyens qui ont fait comme si "la vie n'avait pas changé" et ont maintenu des contacts étroits malgré le coronavirus.

Il a ensuite annoncé que de nouvelles mesures drastiques seraient prises. "Dès mardi midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements et nos contacts seront fortement réduits. Les regroupements extérieurs, réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Retrouver des amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ses contacts", a déclaré le président.

Dans la suite de son allocution, le président français a martelé à plusieurs reprises les mots "Nous sommes en guerre". "Une guerre sanitaire contre un ennemi invisible", a-t-il précisé.

Emmanuel Macron a également annoncé que le second tour des élections municipales était reporté. "Toutes les réformes en cours sont suspendues, à commencer par la réforme des retraites", a-t-il précisé. Un hôpital de campagne militaire sera déployé en Alsace et les armées "apporteront leur aide pour déplacer les malades et réduire la congestion de certains hôpitaux".

Le président a aussi indiqué qu'un accord avait été trouvé au sein de l'Union européenne (UE) pour fermer les frontières à l'entrée de l'UE et de l'espace Schengen. "Tous les voyages entre les pays non européens et l'Union européenne seront suspendus durant 30 jours".