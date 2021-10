Sept grands-parents pour le climat d'Anvers sont partis dimanche midi de Bruxelles vers Édimbourg, d'où ils entameront une randonnée de 100 kilomètres jusqu'à Glasgow. C'est là que sera lancée la conférence sur le climat COP26 début novembre. Une délégation de vingt grands-parents pour le climat y transmettra les préoccupations des personnes âgées à la délégation belge.

La marche conduira les grands-parents le long de canaux qui marquent le début de la révolution industrielle. En cours de route, ils organiseront également une action symbolique devant la statue de James Watt, inventeur de la machine à vapeur. "On peut y voir le début de la révolution industrielle et donc aussi, involontairement, le début des émissions de gaz à effet de serre", explique Luc Debuyst, grand-parent et guide touristique.

"Pour notre départ de Belgique, nous avons également choisi la place du Luxembourg à Bruxelles. Non seulement parce qu'elle est proche du Parlement européen, mais aussi parce qu'il y a une statue de John Cockerill, symbole du début de l'industrie lourde sur le continent européen." "Nous savons à quel point ces événements ont déterminé le cours de l'histoire", poursuit M. Debuyst.

Des mesures urgentes pour concrétiser l'Accord de Paris

"Il est maintenant grand temps de prendre nos responsabilités et d'inverser la tendance avec des politiques efficaces afin de laisser un monde sûr et juste aux générations à venir." Plusieurs réunions sont prévues à Glasgow, notamment avec les jeunes pour le climat, mais aussi avec la ministre fédérale du climat Zakia Khattabi et le chef de la délégation belge Peter Wittoeck.

"Nous demandons aux dirigeants mondiaux de prendre des mesures urgentes pour concrétiser l'Accord de Paris", a déclaré le coprésident des grands-parents pour le climat Hugo Van Dienderen. Le voyage et les rencontres des activistes seront partagés sur les médias sociaux et sur le site internet des grands-parents pour le climat.

Photos Regjep Ahmetaj