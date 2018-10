Seuls le vin et la bière autorisés à partir de 16 ans

(Belga) Seuls le vin et la bière seront désormais autorisés aux adolescents de 16 à 18 ans. Les spiritueux obtenus par fermentation comme le vermouth ou la bière contenant de la tequila leur seront interdits, a annoncé vendredi la ministre de la Santé Maggie De Block.

Il y a une interdiction de principe sur la vente, le service et l'offre de boissons alcoolisées aux personnes de moins de 18 ans. "Une exception est toutefois prévue: la bière et le vin, y compris le vin mousseux, sont autorisés à partir de 16 ans", explique la ministre De Block. Concrètement, sont désormais interdits aux mineurs les pré-mixes à base de bière auxquels a été ajouté un (arôme de) spiritueux, les bières étiquetées, présentées ou commercialisées avec une référence à un spiritueux et les pré-mixes à base de vin auxquels ont été ajoutés d'autres boissons ou produits. Les pré-mixes à base de bière auxquels a été ajouté un arôme de fruit, un autre produit ou une boisson non alcoolisée sont eux autorisés à partir de 16 ans. En cas de doute, il revient au commerçant ou au serveur de contrôler l'âge du consommateur, souligne Mme De Block. Selon la ministre, aller encore plus loin et interdire le vin et la bière aux moins de 18 ans les rendrait encore plus attrayants. (Belga)