Six Belges sur dix ont déjà subi un contrôle d'alcoolémie

(Belga) Environ 60% des Belges ont déjà dû un jour souffler dans un éthylotest, indique l'institut Vias dimanche dans sa nouvelle enquête. Une personne sur trois a d'ailleurs été contrôlée lors de ces trois dernières années. Le risque de subir un contrôle d'alcoolémie est plus élevé en Flandre qu'en Wallonie et en Région bruxelloise, mais la province de Luxembourg obtient le meilleur pourcentage de toute la Belgique.

D'après les statistiques de Vias, 65% des Flamands interrogés ont déjà subi un contrôle, contre 54% des Wallons et 40% des Bruxellois. Le Luxembourg représente toutefois le meilleur élève parmi les provinces avec 77% des conducteurs contrôlés, loin devant le Brabant wallon qui affiche le pourcentage le plus bas en Wallonie (48%). L'institut ajoute que seuls 7% des conducteurs interrogés ont subi un contrôle lors d'un trajet sur autoroute et que ces éthylotests sont principalement réalisés pendant la semaine (42%), devant les nuits de week-end (24%), le samedi ou le dimanche en journée (20%) et les nuits de semaine (14%). Les hommes sont par ailleurs plus nombreux à avoir dû souffler dans un éthylotest (69%) que les femmes (50%). Seuls 35% des conducteurs ont déjà été contrôlés plusieurs fois. A la veille des fêtes de fin d'année, l'institut rappelle que 20% des accidents à Noël et plus de 30% le jour de l'An impliquaient un conducteur sous l'influence de l'alcool l'année dernière. Pourtant, moins d'un Belge sur deux (46%) déclare ne pas boire du tout d'alcool avant de prendre le volant. (Belga)