Six propositions à départager pour le nouveau nom du navire de recherches belge

(Belga) La première phase du concours pour nommer le nouveau navire de recherches scientifiques belge, qui doit remplacer le RV Belgica après 35 ans de service, est clôturée. Six propositions se disputent la victoire. Elles seront soumises au vote du public jusqu'au 27 mars, indiquent mercredi le cabinet de la politique scientifique fédérale (Belspo), la Défense et l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique (IRSNB).

La première étape du concours était destinée aux écoles. Des classes de la première à la quatrième année de l'enseignement secondaire ont été invitées à soumettre leurs propositions ainsi qu'un petit film détaillant leur choix. Parmi les suggestions, six noms ont été sélectionnés pour être soumis au vote du public. La classe dont la proposition sera la plus plébiscitée remportera une excursion d'une journée à bord du navire de recherche océanographique actuel, le RV Belgica. Un autre jury de sélection choisira par ailleurs le film le plus convaincant, en accordant une attention particulière à l'originalité. La classe lauréate pourra également participer à la journée à bord du vaisseau de recherches. En 2016, le gouvernement fédéral a décidé de faire construire un nouveau navire de recherches pour succéder au RV Belgica, après 35 ans de loyaux services. Le contrat de conception, confié au chantier naval espagnol Freire Shipyard, a débuté le 8 juin dernier et durera 28 mois. La réception du navire est prévue fin 2020 pour un coût de 54 millions d'euros (TVA comprise). La pose de la quille, l'équivalent de la première pierre d'un bâtiment, doit avoir lieu au mois de mars. Le nouveau navire devrait être opérationnel pour les 30 prochaines années. Pour voter: //www.belspo.be/belspo/NewRV/contest_name_fr.stm (Belga)