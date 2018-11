Solange remporte le prix littéraire 30 Millions d'Amis

Le jury du prix littéraire 30 Millions d’Amis, dont les écrivains Michel Houellebecq, Irène Frain et Didier Van Cauwelaert, a récompensé mardi Solange, de son vrai nom Ina Mihalache, pour son roman "Autoportrait en chienne" publié aux éditions L'Iconoclaste.

Ce prix qui fête ses 36 ans a été attribué à une blogueuse, trentenaire qui parle de son amour inconditionnel pour sa chienne. Elle a obtenu cinq des sept voix du jury, dont celle de Michel Houellebecq.

"Le jury a fait preuve d'une exceptionnelle maturité littéraire car le livre avait tout pour déplaire. La 4e de couverture est la plus bête que j'ai vue de ma vie et on a quand même voté pour ce livre !", a-t-il plaisanté .

"Je l'ai lu en premier en me disant ça va être vite fait car ça doit être nul. En fait c'est le meilleur", a-t-il déclaré.

Irène Frain a salué "un livre d'époque". "C'est une fille des réseaux sociaux qui a travers ce regard sur soi, un peu exacerbé, arrive à dire des choses qu'on ne dit pas, qui sont des zones interdites. Par exemple, pourquoi sa chienne évoque en elle des tas de zones sensuelles, bien qu'elle ne soit pas du tout zoophile. Elle parle aussi de ces vies de couples de ces trentenaires et quadragénaires avec une langue de l'époque qui est très maîtrisée", a-t-elle jugé.

Un autre prix, "Essai" 30 Millions d'Amis, a été décerné à "Théorie du tube de dentifrice" (Les Gouttes d'Or) de Peter Singer. Ce livre retrace la vie et les méthodes de Henry Spira,l'activiste américain qui a fait plier McDonald's, le directeur du FBI ou encore L'Oréal.

"Malgré le titre stupide, nous avons couronné le meilleur livre", a dit Michel Houellebecq. Didier van Cauwelaert a estimé lui qu'"il y a un mode d'emploi à la fois d'un militantisme intelligent et littéraire parce qu'il réussit en faisant des contre-publicités qu'il écrit lui-même à faire plier les plus grands groupes de cosmétique, alimentaire, etc. qui pratiquent la torture animale. C'est réjouissant et sur le plan de l'activisme très encourageant par rapport à la cause animale".

Ces récompenses, décernées dans le célèbre salon "Goncourt" au restaurant Drouant à Paris, sacrent un roman et un essai mettant les animaux à l'honneur qu'il soit ou non le sujet principal de l'œuvre et viennent clore traditionnellement la saison littéraire.

Solange va recevoir un chèque d'une valeur de 3.000 euros offert par la Fondation 30 Millions d'Amis avec pour mission de reverser l'intégralité de cette somme à une association de protection animale de son choix.

L'an dernier le prix Littéraire 30 Millions d’Amis avait été attribué à Michel Jullien pour son ouvrage "Denise au Ventoux" (éditions Verdier).