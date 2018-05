Sous Trump, bacon et donut bientôt réautorisés pour chasser l'ours en Alaska

Des ours bruns en Alaska, le 30 août 2009SAUL LOEB

Il sera bientôt possible pour les chasseurs en Alaska d'appâter les ours avec du bacon ou des donuts dans les zones protégées, l'administration Trump souhaitant revenir sur des réglementations adoptées sous Barack Obama.

Le National Park Service (NPS) a en effet présenté mardi un projet de réglementation qui annule des mesures prises en 2015.

Le NPS avait à l'époque interdit plusieurs pratiques, dénoncées par les associations de défense des animaux, dans les zones fédérales protégées d'Alaska.

Ces pratiques, bientôt de nouveau autorisées par la nouvelle administration républicaine, comprenaient notamment l'utilisation de chiens pour chasser les ours noirs et l'usage de lampes pour traquer ces animaux et leurs oursons dans leur tanière.

Les appâts avaient également été interdits dans la chasse aux ours noirs et bruns.

"Le bacon, le gras de viande et les donuts sont souvent utilisés" comme appâts, avait à l'époque rappelé le NPS, qui dépend du ministère de l'Intérieur.

"Le NPS a annoncé aujourd'hui une proposition pour amender ses règlements concernant la chasse et la capture d'animaux dans les zones protégées d'Alaska", selon un communiqué.

"Cette proposition mettrait fin à des propositions réglementaires passées en 2015 qui interdisent certaines pratiques", précise cette même source, ajoutant que le NPS souhaite harmoniser les réglementations fédérales avec les lois sur la chasse en vigueur en Alaska.

Cette réglementation, publiée au Journal Officiel américain (Federal Register) mardi, devrait définitivement être adoptée dans deux mois.

En avril 2017, une loi votée par le Congrès républicain était déjà revenue sur certaines réglementations démocrates, rendant notamment de nouveau possible la chasse aérienne à l'ours, depuis un avion ou un hélicoptère, en Alaska.

L'administration Trump s'attire régulièrement les foudres des associations de défense des animaux.

En novembre 2017, elle a de nouveau autorisé les chasseurs américains à importer des trophées d'éléphants tués au Zimbabwe et en Zambie.

Et en mars 2018, son nouveau Conseil de préservation de la vie sauvage s'est réuni pour la première fois. Il est constitué de professionnels de la chasse et présidé par un magnat du charbon. Le ministre de l'Intérieur Ryan Zinke, originaire du Montana, est lui-même chasseur.