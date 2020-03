Starbucks bannit les tasses réutilisables face au coronavirus

Starbucks a provisoirement banni les tasses réutilisables de ses cafés aux Etats-Unis et au Canada, et ne sert désormais plus que dans des gobelets jetables, pour, dit-il, prévenir la propagation du SAUL LOEB

Starbucks a provisoirement banni les tasses réutilisables de ses cafés aux Etats-Unis et au Canada, et ne sert désormais plus que dans des gobelets jetables, expliquant vouloir ainsi prévenir la propagation du coronavirus auprès de ses employés et clients.

"Nous arrêtons de façon provisoire l'usage de tasses personnelles et de vaisselle pour la consommation sur place dans nos magasins", a expliqué Rossann Williams, responsable des Etats-Unis et du Canada, dans un courrier publié mercredi.

Les clients qui emmènent leur tasse personnelle pourront toutefois continuer à bénéficier de la remise de 10 centimes qui leur était offerte.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une "série de mesures préventives" prises par Starbucks, et qui comprend également un nettoyage plus fréquent ou encore la restriction des voyages d'affaires.

En 2018, 1,3% des clients aux Etats-Unis, au Canada, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, se sont fait servir leur boisson dans leur propre tasse, selon le rapport annuel du groupe.

Starbucks estime que ce sont ainsi 42 millions de gobelets jetables qui n'ont pas été utilisés en 2018, et espère doubler cet usage d'ici 2022.

La chaîne américaine de cafés met régulièrement en avant ses efforts en termes de recyclage, réduction des déchets et d'empreinte carbone, ainsi que d'achat responsable de ses thés et cafés.

Le nouveau coronavirus se propage rapidement. Il a fait 11 morts aux Etats-Unis, tandis que le Canada reste pour l'instant relativement épargné. L'épidémie a fait plus de 3.300 morts dans le monde, où plus de 96.000 cas ont été recensés, dans 84 pays.

Les Etats-Unis comptent le plus grand nombre de cafés Starbucks, suivis par la Chine.