Stupeur et hululements, la Nuit des Chouettes revient samedi

(Belga) La Nuit des Chouettes de Natagora revient samedi partout en Wallonie et à Bruxelles, l'occasion pour petits et grands d'observer les hiboux et chouettes de nos régions, annonce l'association de protection de l'environnement.

Tapis dans l'obscurité, les curieux de la nature et leur guide auront peut-être la chance de voir ces rois de la nuit fondre sur leurs proies. Particulièrement discrets, les chouettes et hiboux ne sont pas aisés à observer. Ils chantent d'ailleurs uniquement durant leur période de reproduction, qui s'étend de la mi-novembre à la mi-mars, explique Natagora. Toutefois, "à condition de respecter leur quiétude", de nombreuses espèces se feront entendre la nuit venue, comme la chouette hulotte, la chevêche d'Athéna, le hibou moyen duc, le hibou grand-duc ou encore l'effraie des clochers. Certains auront peut-être aussi la chance de croiser un chevreuil, d'entendre un blaireau ou d'apercevoir un renard... Outre les anecdotes des guides naturalistes durant cette sortie nocturne, les amateurs pourront profiter de conférences, projections, contes, expositions, bricolages et autres expériences scientifiques. Le programme complet des activités est disponible sur le site de Natagora. Et parce que certaines menaces, comme la destruction des habitats, la raréfaction des sites de nidification, l'intensification agricole ou le trafic routier, pèsent toujours sur ces animaux, les participants découvriront lors de cet événement biennal quelques pistes pour agir au quotidien et préserver la faune locale. (Belga)