Suède: 1,9°C de plus en moyenne par rapport aux années 1800

(Belga) La température moyenne de la Suède a augmenté de près de deux degrés Celsius depuis la fin du XIXe siècle et la couverture neigeuse dure deux semaines de moins alors que les précipitations ont augmenté, selon un nouveau rapport sur le changement climatique dans ce pays nordique.

Selon le rapport de l'Institut météorologique et hydrologique suédois (SMHI), la température moyenne dans le pays était plus élevée d'1,9 degré Celsius entre 1991 et 2020 par rapport à la période comprise entre 1861 et 1890. Le SMHI a noté que le changement observé était environ deux fois plus important que le changement des températures moyennes mondiales pour la même période. L'agence météorologique a déclaré qu'elle n'avait jamais réalisé auparavant une analyse aussi poussée, prenant en compte autant d'indicateurs différents du changement climatique. Les résultats "montrent clairement que le climat de la Suède a changé", note Semjon Schimanke, climatologue et chef de projet au SMHI, dans un communiqué. "Le climat plus chaud avec plus de précipitations en Suède suit de près le réchauffement global observé qui résulte de l'influence humaine sur le climat", ajoute Erik Kjellstrom, professeur de climatologie au SMHI. Toutes les séries d'observations ne couvraient pas la même période, a précisé l'agence météorologique, qui a noté que les précipitations avaient augmenté depuis 1930, passant d'environ 600 millimètres à près de 700 millimètres à partir de l'an 2000. En revanche, la couverture neigeuse en hiver dans le pays a diminué de 16 jours en moyenne entre 1991 et 2020 par rapport à la période 1961-1990. Le SMHI souligne que ces observations sont des moyennes annuelles, et que le tableau devient plus complexe lorsqu'on étudie des régions ou saisons spécifiques. (Belga)