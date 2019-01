Sur la Lune, le "Lapin de jade" chinois reprend du service après cinq jours d'inactivité

(Belga) Le petit robot motorisé chinois a repris jeudi ses activités sur la face cachée de la Lune après une hibernation de cinq jours pour se protéger du froid.

"La sieste de l'après-midi est finie, je me réveille et je me déplace", annonce le rover Yutu-2 (Lapin de jade 2) sur son compte officiel sur le réseau social Weibo. Le robot s'était mis en veille samedi pour se protéger des températures glaciaires de la face cachée de la Lune, selon le Programme chinois d'exploration lunaire de l'agence spatiale chinoise (CNSA). Le robot téléguidé de 140 kg doit dorénavant prendre une photo du module Chang'e-4 (du nom de la déesse de la Lune dans la mythologie chinoise) qui l'a déposé sur la surface de la Lune. Equipé de plusieurs instruments, notamment allemand et suédois, le robot doit notamment mener des études portant sur les basses fréquences radio, les ressources en minéraux et la culture des tomates et d'autres plantes. C'est la deuxième fois que le géant asiatique envoie un engin explorer la Lune après le petit robot motorisé Yutu ("Lapin de jade") en 2013. Il était resté actif pendant 31 mois, sur la face visible de l'astre. Contrairement à cette face la plus proche de la Terre, qui est toujours tournée vers notre planète, aucune sonde ni aucun module d'exploration n'avait encore touché le sol de l'autre côté. Celui-ci, montagneux et accidenté, est parsemé de cratères. (Belga)