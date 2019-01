Tabagisme: l'Ile-de-France bonne élève, Paca en queue de peloton

La région Paca est la région où l'on fume le plus en FranceCHARLY TRIBALLEAU

Provence-Alpes-Côte d'Azur est la région de France où l'on fume le plus et l'Ile-de-France celle où l'on fume le moins, selon une cartographie régionale du tabagisme publiée mardi par les autorités sanitaires.

En France, la proportion de fumeurs quotidiens chez les 18-75 ans est de 26,9%, selon ces chiffres tirés du Baromètre 2017 de l'agence sanitaire Santé publique France.

Cette moyenne nationale cache de fortes disparités.

Les régions les plus vertueuses sont l'Île-de-France (21,3%) et les Pays-de-la-Loire (23%).

A l'inverse, quatre régions dépassent la moyenne nationale: Paca (32,2%), Hauts-de-France (30,5%), Occitanie (30,3%) et Grand-Est (30,1%).

"Ces différences sont liées à plusieurs facteurs. D'abord, le tabagisme est socialement marqué, on fume davantage quand on est dans une situation socio-économique défavorable", explique à l'AFP Viet Nguyen Thanh, responsable de l'unité addictions à Santé publique France.

Ainsi, la meilleure performance de l'Ile-de-France pourrait s'expliquer par le fait que le niveau socio-économique y est globalement plus élevé que dans d'autres régions.

Autre facteur, le fait qu'une région soit frontalière. Les quatre où l'on fume le plus "sont proches de pays où le tabac est moins cher", note Mme Nguyen Thanh.

Ces comparaisons régionales avaient déjà été rendues publiques l'an passé, au moment où les autorités sanitaires avaient annoncé une baisse historique du nombre de fumeurs en France, avec un million en moins pour l'année 2017.

La cartographie publiée mardi va plus loin dans le niveau de détails, grâce à une collaboration avec l'OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies) et l'Inserm.

Ainsi, si le tabagisme quotidien dans les Hauts-de-France et le Grand-Est est supérieur à la moyenne nationale pour les 18-75 ans, ça n'est pas le cas pour les jeunes de 17 ans.

Dans ces deux régions, ils sont 23,7% et 23,5% à fumer chaque jour, alors que la moyenne nationale est de 25,1%.

La baisse du nombre de fumeurs en 2017 a été attribuée par les autorités à un ensemble de facteurs: hausse des prix, paquet de cigarettes neutre imposé depuis janvier 2017 ou encore remboursement des traitements antitabac progressivement mis en place.

On estime que 73.000 personnes meurent chaque année en France à cause du tabac qui provoque des cancers (au premier rang desquels le cancer du poumon), des maladies cardiovasculaires et des maladies respiratoires.