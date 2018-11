Taxe carbone: Nicolas Hulot réclame "un accompagnement social digne de ce nom"

(Belga) Nicolas Hulot a réclamé jeudi un "accompagnement social digne de ce nom" de la hausse de la taxe carbone dénoncée par les "gilets jaunes", lors de "l'Emission politique" sur France 2.

"Je l'ai défendue (la taxe carbone) et je l'assume. Mais je l'assume à partir du moment où on la met en oeuvre avec une dimension et un accompagnement dignes de ce nom. C'est ce qui a manqué, il faut le dire", a déclaré l'ancien ministre de la Transition écologique trois mois après avoir annoncé sa démission surprise du gouvernement. "Je l'ai dit à l'époque, et ce n'est un secret pour personne, il y a des contraintes budgétaires qui n'ont pas permis ou en tout cas pas convaincu le gouvernement d'augmenter cet accompagnement social, il va le faire je l'espère maintenant", a poursuivi Nicolas Hulot, confronté à un représentant du mouvement des "gilets jaunes" en duplex depuis Saint-Brieux. "Il faut un accompagnement social digne de ce nom", a-t-il insisté. (Belga)