Télés et radios font leur transition écologique

Les médias audiovisuels font leur transition écologique : l'environnement et le changement climatique s'imposent comme un leitmotiv des grilles de rentrée des chaînes de télévision et radios, qui multiplient les nouvelles chroniques, émissions, podcasts voire soirées spéciales sur cette thématique à l'actualité brûlante.

Côté service public, France Télévisions a fait de l'écologie une priorité de la saison 2019-2020. Avec de nouvelles fictions, documentaires et rendez-vous sur ses antennes, et une nouvelle "signature" pour identifier cette thématique, "France TV Nature".

"Oui, France Télévisions s'engage pour sensibiliser aux enjeux de notre planète et contribuer au bien commun. Cet engagement répond à l'urgence du moment mais aussi à l'attente de notre public", avait expliqué en juin le numéro deux du groupe Takis Candilis, en présentant ces nouveaux programmes.

Parmi eux, une grande opération avec Nicolas Hulot, aux allures de Téléthon écologique, pour inciter les téléspectateurs, non à pas à effectuer des dons, mais à mener des actions pour sauver la planète. France 2 diffusera aussi "Sur le front", des soirées spéciales animées par sa nouvelle recrue Hugo Clément, tandis que France 5 proposera "Green Blood", une série de documentaires sur des scandales environnementaux, issus d'un projet d'investigation international.

France Inter a également décidé de verdir un peu plus sa grille, en créant le magazine quotidien "La terre au carré", qui vient s'ajouter, notamment, à l'émission dominicale "CO2 mon amour".

- "Changer les comportements" -

Sans oublier franceinfo qui propose depuis fin 2018 "Alerte pollution", un dispositif qui permet à des riverains de signaler à ses journalistes des situations qui font ensuite l'objet d'enquêtes ou de reportages.

Le groupe M6 et sa filiale RTL mettent aussi le paquet cette rentrée sur l'environnement, et ont conclu un partenariat avec la fondation GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand. Le photographe et défenseur de la nature proposera à partir de ce dimanche une chronique hebdomadaire, et M6 programmera son nouveau documentaire événement "Legacy", dix ans après "Home".

"Nous souhaitons changer les comportements", a assuré mardi le tout nouveau directeur des programmes de la chaîne Guillaume Charles, ajoutant que des éditions spéciales des émissions emblématiques E=M6 et Capital seront consacrées à l'environnement.

En outre, RTL lance une nouvelle chronique environnementale dans "RTL Matin", "La minute verte" à 6H50, et donne une meilleure exposition maximale à "C'est notre planète", désormais à diffusée à 8H15. Enfin, elle a donné l'exemple en contribuant à la reforestation, en s'engageant à planter un arbre à chaque fois qu'elle fait gagner une montre RTL à ses auditeurs, avec l'ONG Reforest'Action. On pourra suivre sur son site les progrès de cette opération, qui devrait permettre de planter plusieurs milliers d'arbres.

On peut citer également RMC sur laquelle Géraldine de Mori présente depuis le 19 août la chronique "Objectif terre". Et dans la matinale d'Europe 1, l'ex-animatrice de Thalassa Fanny Agostini, qui vient de lancer une ferme écologique et éducative en Auvergne, a démarré une "chronique à la ferme" où il est question d'agriculture durable, santé et alimentation.