Téléthon: le dernier double album de diamant de Johnny aux enchères

Le dernier double album de diamant de Johnny Hallyday "Mon pays c’est l'Amour" et le texte original de "Allumez le feu", écrit par Zazie, sont mis aux enchères jusqu'à dimanche au profit du Téléthon, sur le site de Drouot.

A l'initiative de Pascal Obispo, parrain du Téléthon 2018, plusieurs dizaines d'objets personnels ont été offerts au Téléthon par des célébrités pour cette vente de charité qui se déroule exclusivement sur internet (www.drouotonline.com).

Des guitares de Pascal Obispo, les textes originaux des chansons "Lucie" et "Tombé pour elle", les guitares de Vianney et Kendji Girac, le chapeau de Soprano, des maillots dédicacés des footballeurs Kylian Mbappé, Blaise Matuidi et Antoine Griezmann et une journée dans les coulisses d'un concert de Patrick Bruel sont également au catalogue.

Le Téléthon pourra aussi compter sur le kimono de Teddy Riner, les gants de boxe de Tony Yoka et la raquette de Rafael Nadal pour faire monter les enchères.

Le Téléthon 2018, organisé vendredi et samedi, mettra l'accent sur les premières victoires qui commencent à être remportées contre les maladies rares grâce à la thérapie génique, selon ses organisateurs.

Pendant 30 heures de direct sur France 2 et France 3, l'événement mobilisera 200.000 bénévoles dans 10.000 communes, avec de nombreux défis insolites.

Les dons, déductibles des impôts à 66%, pourront être faits par téléphone en appelant le 3637 ou sur www.telethon.fr