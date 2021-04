Téléthon: près de 80 millions d'euros récoltés malgré le confinement

Le Téléthon 2020 a finalement permis de récolter au total près de 80 millions d'euros malgré l'annulation, pour cause de confinement, des animations qui symbolisent ce marathon caritatifGILLES GUSTINE

Le Téléthon 2020 a finalement permis de récolter au total près de 80 millions d'euros malgré l'annulation, pour cause de confinement, des animations qui symbolisent ce marathon caritatif, se sont félicités jeudi les organisateurs.

Le compteur de la 34e édition du Téléthon avait atteint le 6 décembre 58,29 millions d'euros, mais comme chaque année, la collecte a dépassé les promesses de dons envoyées pendant les 30 heures de l'événement télévisé, pour atteindre 77,3 million d'euros, a précisé l'AFM -Téléthon dans un communiqué.

La précédente édition (décembre 2019, donc avant le premier confinement dû à l'épidémie) avait récolté 87 millions d'euros (dont 74,6 pendant la durée du Téléthon).

Ce résultat est malgré tout "exceptionnel compte tenu du contexte inédit", a estimé l'organisation.

"Alors que les restrictions sanitaires liées à l'épidémie empêchaient l'organisation, sous leur forme traditionnelle, de 90% des animations Téléthon, nos bénévoles ont déployé une incroyable créativité pour réussir ce Téléthon", s'est réjoui sa présidente, Laurence Tiennot-Herment.

"Ils ont notamment transformé les repas festifs habituellement partagés dans des salles des fêtes, en drives XXL. Ainsi, ils ont collecté plus de 12 millions d'euros, soit plus d'un tiers de la collecte habituelle sur le terrain !", a-t-elle ajouté, donnant rendez-vous pour la prochaine édition les 3 et 4 décembre 2021.

L'événement de collecte de dons pour la recherche sur les maladies rares s'était réduit en 2020 à sa retransmission sur les chaînes de France Télévisions et à des défis sur internet.

Le Téléthon 2020 célébrait les 30 ans de Généthon, le laboratoire de pointe que ce marathon caritatif a permis de financer et qui a permis plusieurs avancées dans la thérapie génique qui consiste à introduire du matériel génétique dans des cellules pour soigner une maladie.