Tennis: les organisateurs de l'US Open prêts à reporter l'épreuve à cause du coronavirus

Une vue d'ensemble du court Arthur Ashe à Flushing Meadow, théâtre de l'US Open de tennis, le 6 septembre 2017 à New YorkAL BELLO

Les organisateurs de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, sont prêts à reporter leur épreuve, programmée cette année du 24 août au 13 septembre en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, ont-ils indiqué mardi, après la reprogrammation de Roland-Garros à fin septembre.

"L'USTA (Fédération américaine de tennis, NDLR) continue à travailler sur l'organisation de l'US Open 2020 et elle n'introduit pour l'instant aucun changement à son programme", ont indiqué les organisateurs du tournoi new-yorkais.

"Mais nous vivons une période sans précédent et nous sommes en train d'étudier toutes les options qui s'offrent à nous, y compris la possibilité de reporter le tournoi", poursuit le communiqué de l'USTA.

Mais dans ce qui ressemble à une critique des organisateurs de Roland-Garros qui ont reporté mardi le début de leur épreuve --prévue initialement le 24 mai pour un fin le 7 juin-- au 20 septembre, soit une semaine seulement après la fin théorique de l'US Open, l'USTA a prévenu que "cette décision (du report potentiel) ne devait pas être prise unilatéralement".

"L'USTA prendrait uniquement cette décision après avoir consulté les autres tournois du Grand Chelem, l'ATP, la WTA, la Fédération internationale et nos autres partenaires, y compris la Laver Cup", a-t-elle insisté.

La décision de la Fédération française de tennis (FFT), organisatrice du tournoi de Roland-Garros, justifiée par les répercussions de la pandémie de coronavirus et du confinement décidé en France depuis mardi sur des travaux de modernisation et d'agrandissement en cours, a été critiquée par des joueurs et des joueuses de premier plan, comme l'ancienne N.1 mondiale, la Japonaise Naomi Osaka.

La reprogrammation à l'automne du rendez-vous parisien va en effet conduire à un embouteillage et des allers-retours entre surfaces inédits dans le calendrier du tennis.

Pas moins de dix tournois --5 ATP et 5 WTA--, et la Laver Cup --affrontement entre l'Europe et le Reste du monde chapeauté par Roger Federer-- sont programmés au cours des deux semaines que s'est attribué Roland-Garros.