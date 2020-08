Tennis: un premier cas positif de coronavirus à Flushing Meadows

Un premier cas positif au coronavirus, mais ni un joueur, ni une joueuse, a été recensé dans la bulle new-yorkaise de Flushing Meadows où doivent se dérouler le tournoi de Cincinnati puis l'US Open, a annoncé mardi la Fédération américaine de tennis (USTA).

"Un individu, qui n'est pas un joueur, a été testé positif au Covid-19 dans l'environnement contrôlé" du Centre national Billie Jean King, a indiqué l'USTA, précisant que la personne atteinte "était asymptomatique".

Ce résultat positif est le seul sur les 1.400 tests effectués depuis le 13 août dans la bulle.

"Conformément aux directives du Département de la santé de l'État de New York et des Centre de contrôle des maladies (CDC), et aux protocoles de santé et de sécurité du tournoi, la personne doit observer au moins 10 jours de quarantaine", est-il ajouté.

"En outre, la recherche des personnes ayant été en contact avec l'individu testé positif a été lancée pour déterminer si quelqu'un doit se mettre en quarantaine pendant 14 jours", conclut le communiqué.

A quatre jours du début du tournoi de Cincinnati, délocalisé à New York, et avant l'US Open prévu à partir du 31 août sur le même site, ce premier cas positif démontre que la menace du coronavirus fait plus que planer au dessus des ces deux grands rendez-vous.

De nombreuses stars ont déjà décidé de faire l'impasse en raison des risques liés à la pandémie galopante aux Etats-Unis, à commencer par le N.2 mondial et tenant du titre de l'US Open, Rafael Nadal, ainsi que Gaël Monfils (N.9), Fabio Fognini (N.11) et Stan Wawrinka (N.17).

Côté dames, la N.1 mondiale Ashleigh Barty, Simona Halep (N.2) et la tenante du titre, Bianca Andreescu (N.6) seront également absentes.

Au rayon des présents, le N.1 mondial Novak Djokovic briguera un 18e titre majeur, avec comme principaux rivaux Dominic Thiem (N.3), Daniil Medvedev (N.5, tenant du titre à Cincinnati et finaliste de l'US Open), Stefanos Tsitsipas (N.6) et Alexander Zverev (N.7).

Dans le Top 10 de la WTA, il n'y aura que quatre joueuses: la Tchèque Karolina Pliskova (N.3), les Américaines Sofia Kenin (N.4) et Serena Williams (N.9), la Japonaise Naomi Osaka (N.10).