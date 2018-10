Tour d'Espagne: Dylan van Baarle contraint de renoncer à prendre le départ de la 14e étape

(Belga) Le Néerlandais Dylan van Baarle (Sky) ne sera pas au départ de la 14e étape du 73e Tour d'Espagne cycliste (WorldTour) ce samedi midi à Cistierna. Il n'est en effet pas suffisamment remis de la chute provoquée par un membre de l'organisation inattentif, qui l'avait projeté au sol jeudi à l'arrivée de la douzième étape, dont il avait fini deuxième derrière le Français Alexandre Geniez (AG2R).

Vendredi il était péniblement arrivé en haut de la Camperona pour terminer avant-dernier de la 13e étape, à plus d'une demi-heure du vainqueur Oscar Rodriguez Garaicoechea (Euskadi). "J'espérais une amélioration de mon état grâce aux traitements", explique-t-il dans un communiqué publié sur le site internet officiel de son équipe, "mais la douleur est restée la même. Je sais à peine marcher, et cela n'aurait aucun sens de continuer dans ces conditions. Je suis déçu mais bon, c'est comme ça. On va bien me soigner et je serai vite prêt à remonter sur un vélo. Mais aujourd'hui c'est impossible..." Dylan Van Baarle était 120e du classement général à 1h57 de l'Espagnol Jesus Herrada (Cofidis). L'arrivée inédite de la 14e étape sera jugée après 171 kilomètres de course au sommet des Praeres de Nava. (Belga)