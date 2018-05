Toutes dents dehors contre le commerce illégal d'ivoire

(Belga) "Sors tes dents" est le slogan de la campagne que lancent mardi les parcs animaliers belges Pairi Daiza, le Zoo d'Anvers et le Zoo de Planckendael avec le SPF Santé publique pour sensibiliser la population au commerce de l'ivoire illégal. La campagne, qui s'étend du 15 mai jusqu'au 12 août, s'adresse aux citoyens qui possèdent des objets en ivoire et qui ne savent qu'en faire.

Avoir de l'ivoire chez soi, c'est légal, mais il n'est pas question de le vendre sans autorisation. La campagne "Sors tes dents", qui est lancée mardi et durera jusqu'au 12 août prochain, rappelle les principes de base en matière de possession et de vente d'ivoire. Elle cible également l'achat de souvenirs de vacances réalisés à partir d'animaux et de plantes menacées. Le SPF Santé publique a édité un dépliant qui tire la sonnette d'alarme quant à ces souvenirs de vacances très particuliers. Ce dépliant peut être consulté ou téléchargé sur le site www.citesenbelgique.be. Les personnes qui souhaitent, par ailleurs, se débarrasser de leurs objets en ivoire qui ne peuvent être vendus peuvent se rendre dans les parcs animaliers du 15 mai au 12 août et déposer leurs objets dans des containers ad hoc, ce qui donnera la garantie que ces objets n'iront pas grossir le trafic d'ivoire. En Belgique, la vente et l'achat d'ivoire sont autorisés à la seule condition d'avoir un certificat "Cites". Pour l'obtenir, il faut pouvoir prouver que l'ivoire date d'avant 1984 et/ou a été importé avant 1990 avec un permis.