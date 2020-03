(Belga) L'épidémie de coronavirus a causé 33 décès et 1.784 personnes ont été contaminées au total en France, soit 372 cas supplémentaires et la plus forte augmentation en 24 heures, a annoncé mardi soir le ministère de la Santé.

Parmi les malades, 86 sont dans un état grave, a précisé Jérôme Salomon, directeur général de la Santé lors de son point de presse quotidien. (Belga)