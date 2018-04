Trois activistes interpellés lors d'un spectacle d'otaries au zoo d'Anvers

(Belga) Un spectacle d'otaries au zoo d'Anvers a été perturbé par un mouvement de protestation d'activistes défendant la cause animale. La police s'est déplacée et a procédé à l'interpellation de trois personnes.

Une vidéo mise en ligne sur internet dimanche témoigne d'un spectacle interrompu par trois activistes. Ceux-ci se sont présentés devant les spectateurs en hissant des pancartes stipulant "Stop aux spectacles animaliers". Un spectateur, déçu et énervé par l'intervention, s'en est pris à une des activistes, qui a perdu l'équilibre et est tombée à l'eau. Le gestionnaire du zoo n'était pas disponible pour commenter. La police locale d'Anvers a confirmé l'incident et avoir procédé à l'interpellation de trois personnes pour atteinte à l'ordre public.